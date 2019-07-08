الجمهورية:الحريري يعود بالساعات المقبلة ويستكمل مساعيه لعقد جلسة للحكومة

شددت اوساط "بيت الوسط" على انّ زيارة رئيس الحكومة سعد الحريري الى الخارج خاصة من دون ان تكشف اي معلومات عن مكان وجوده.
ولفتت عبر "الجمهورية" الى أنّه سيعود الى بيروت في الساعات المقبلة لاستكمال مساعيه لعقد جلسة لمجلس الوزراء الخميس المقبل والتفاهم على بعض الخطوات الضرورية التي تعيد العجلة الحكومية الى الدوران والبت بقضايا اساسية منها الموافقة على قطوعات الحسابات العائدة للأعوام الممتدة من 2004 وحتى العام 2017 .
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