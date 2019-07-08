الجمهورية:الحريري يعود بالساعات المقبلة ويستكمل مساعيه لعقد جلسة للحكومة

شددت اوساط "​بيت الوسط​" على انّ زيارة رئيس ​الحكومة​ ​سعد الحريري​ الى الخارج خاصة من دون ان تكشف اي معلومات عن مكان وجوده.

ولفتت عبر "الجمهورية" الى أنّه سيعود الى ​بيروت​ في ​الساعات​ المقبلة لاستكمال مساعيه لعقد جلسة ل​مجلس الوزراء​ الخميس المقبل والتفاهم على بعض الخطوات الضرورية التي تعيد العجلة الحكومية الى الدوران والبت بقضايا اساسية منها الموافقة على قطوعات الحسابات العائدة للأعوام الممتدة من 2004 وحتى العام 2017 .