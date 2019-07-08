الجمهورية:وفد من التقدمي يزور سامي الجميل وسليمان فرنجية اليوم

علمت "الجمهورية" انّ وفداً من الحزب التقدمي الاشتراكي سيزور ظهر اليوم رئيس ​حزب الكتائب اللبنانية​ النائب ​سامي الجميل​ في بيت الحزب المركزي في ​الصيفي​، على ان يزور رئيس ​تيار المردة​ ​سليمان فرنجية​ الخميس المقبل.

وقالت مصادر الحزب لـ"الجمهورية"، انّ الجولة "تهدف الى التشديد على انّ سلسلة التفاهمات والمصالحات السابقة لا يجب ان تتأثر بما جرى، فالجبل تجاوز الأيام الصعبة، والحفاظ على ما تحقق يحتاج الى جهود الجميع بلا استثناء ولن تؤثر بعض الأحداث عليها".

وكان رئيس الحزب النائب السابق وليد جنبلاط قد شدد أمس على انه "نحن لسنا قطاع طرق، لكن يبدو أن البعض لم يفهم".