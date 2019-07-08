فارس سعد: أبوابنا ستكون مفتوحة لكل القوميين

أكد رئيس ​الحزب السوري القومي الاجتماعي​ المنتخب ​فارس سعد​ في حديث لـ"الأخبار" أنه "يُمكن أن يعتمد عليّ كلّ القوميين. الكل متساوون، والجميع ضحّى".

وشدد على ان "السوري القومي الاجتماعي حزب مؤسسات، أبوابنا ستكون مفتوحة لكل القوميين، لنُمكّن الحزب من أن يلعب دوره الأساسي، ولا سيما في الظروف الخطيرة التي تمر بها الأمة. مهمته ستكون التحضير ل​انتخابات​ القومي والمؤتمر المقبل".

من جهتها، نفت مصادر رئيس الحزب السابق ​حسن حردان​ بأن يكون تبديل أربعة رؤساء للحزب في ثلاث سنوات دليلا على أزمة عميقة، وسألت "ماذا نفعل؟ كان هناك ظروف. المحكمة الحزبية أبطلت رئاسة حسن حردان. كان بإمكانه أن لا يستجيب ويُكمل، ولكنّه التزم بقرارها. ​علي قانصو​ اختار أن يكون وزيراً واستقال من الرئاسة. أما ​حنا الناشف​، ففشل في إدارة الحزب وغرق بالتفاصيل".

ووصفت المصادر الحزب كالنار، "لا يتوقف، وبعد كلّ أزمة يخرج كبيراً. القوميون بحاجةٍ إلى مناضلين يقفون إلى جانبهم، وليس إلى أشخاص يُكثرون من الكلام في الصالونات".