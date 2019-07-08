كريدية: الوضع في أوجيرو مستقر وعدد مشتركي الإنترنت في زيادة مستمرة

أوضح رئيس هيئة ​أوجيرو​ ​عماد كريدية​، تعليقا على التأخير في مشروع مدّ الألياف الضوئية أن مشاكل كبيرة ظهرت في خرائط مسالك الكابلات، لأن معظمها لم يُحدّث، واتضح بعد المعاينة على الأرض أنها لا تظهر كل المؤسسات والمباني الحالية، وبالتالي إن إعادة تحديثها عمل شاق، خاصة أن كل سنترال يخدم ما يصل إلى 300 مبنى.

وأبلغ كريدية "​الأخبار​" أن الأمور حُلّت والعمل انطلق وقد أنجزت حتى الآن سنترالات ​بعبدات​ و​بر الياس​ و​البحصاص​ و​برمانا​ و​الحمرا​ ورأس ​بيروت​ والنبطية.

من جهة أخرى، رأى كريدية ان "أن الوضع في أوجيرو مستقر وأن مشتركي ​الإنترنت​ في زيادة مستمرة، بدليل أن الفصل الأول من عام 2019 سجل تركيب 4000 خط جديد".

وطمأن كريدية إلى أن هذا العدد جيد في الوقت الحالي، خاصة في ظل مشكلة سرعة الإنترنت التي تحدّ من نمو عدد المشتركين عموماً، أضف إلى أن جزءاً من هؤلاء ينتظرون تركيب الفايبر ليُبادروا إلى الاشتراك.

ونكر كريدية كل ما يُحكى عن حركة انتقال المشتركين من أوجيرو إلى الشركات الخاصة، لافتا إلى ان "الأرقام تؤكد أن الحصة السوقية لأوجيرو ارتفعت من 65 في المئة إلى 67.5 في المئة"، مشيراً إلى أن المواطن اللبناني لا يزال يثق بالشركة الوطنية وبخدماتها، بالرغم من القدرة التنافسية الأعلى للشركات الخاصة.