جدران متصدعة وآيلة للسقوط…هنا يدرس أبناء الحوز!- صور

دق عدد من نشطاء موقع تواصل الاجتماعي “فايسبوك”، ناقوس الخطر بسبب جدران مدرسة حي تليت، ضواحي امزيز، إقليم الحوز، الآيلة للسقوط، والتي تهدد أرواح التلاميذ.

وتداول النشطاء صورا لجدران مدرسة تليليت، الموجودة على مستوى الطريق الإقليمية 2022، الرابطة بين مركز أمزميز، وجماعة تزكْين إقليم الحوز، تظهر هذه الجدران مهترئة وآيلة للسقوط.

وحسب النشطاء، فإن هذه الجدران تشكل خطرا على التلاميذ، بالإضافة إلى المارة.

وعلى الرغم من خطورة الوضع على سلامة التلاميذ، لم تتدخل الجهات المعنية من أجل ترميم هذه الجدران، قبل وقوع كارثة بشرية.