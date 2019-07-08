شكرا لقرائتكم خبر عن ضغوطات أمريكية على ألمانيا لإرسال قوات إلى سورية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أ.ف.ب، رويترز (برلين، عمان)

طلبت الولايات المتحدة أمس (الأحد) من ألمانيا تقديم قوات برية لمكافحة الإرهاب في شمالي سورية، معززة بذلك الضغوط لالتزام عسكري أكبر من قبل برلين. وقال الممثل الأمريكي الخاص لسورية جيمس جيفري لصحيفة «دي فيلت» الألمانية «نريد من ألمانيا قوات برية لتحل محل جزء من جنودنا المنتشرين في إطار مهمة دولية لمكافحة الإرهاب في هذه المنطقة تجري مناقشتها حاليا». وكان جيفري يزور برلين الجمعة لإجراء محادثات في هذا الشأن. وقال إنه ينتظر ردا خلال يوليو الجاري.

من جهة أخرى، قالت جماعات حقوقية ونشطاء يعملون في الإنقاذ أمس الأول إن ما لا يقل عن 544 مدنيا قتلوا وأصيب أكثر من 2000 منذ بدء هجوم بقيادة روسيا على آخر معقل للمعارضة المسلحة في شمال غربي سورية قبل نحو شهرين.

وقالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان التي تتابع الخسائر وتقدم إفادات إلى وكالات تابعة للأمم المتحدة إن 544 مدنيا قتلوا في مئات الهجمات نفذتها الطائرات الروسية والجيش السوري بينهم 130 طفلا. وأصيب 2117 شخصا آخرين. وقال رئيس الشبكة السورية لحقوق الإنسان فضل عبدالغني لرويترز إن الجيش الروسي وحليفه السوري يتعمدان استهداف المدنيين حيث تعرض عدد قياسي من المنشآت الطبية للقصف، وتنفي روسيا والجيش السوري أن تكون طائراتهم تقصف المناطق المدنية دون تمييز بالذخائر العنقودية والأسلحة الحارقة، فيما يقول السكان في مناطق المعارضة إنه يهدف إلى إصابة الحياة اليومية بالشلل. وتقول روسيا إن قواتها والجيش السوري يتصدون لهجمات إرهابية من متشددي تنظيم القاعدة الذين تقول إنهم يهاجمون مناطق مأهولة تسيطر عليها الحكومة، كما تتهم المعارضة المسلحة بتخريب اتفاق وقف إطلاق النار الذي اتفقت عليه روسيا وتركيا العام الماضي. كانت منظمة هيومن رايتس ووتش التي مقرها الولايات المتحدة قد قالت الشهر الماضي استنادا إلى تقارير من مسعفين وشهود إن العملية العسكرية الروسية السورية استخدمت ذخائر عنقودية وأسلحة حارقة في الهجمات، فضلا عن أسلحة متفجرة يتم إسقاطها جوا ولها تأثير واسع النطاق في مناطق مدنية مأهولة، ويقول سكان ونشطاء يعملون في مجال الإنقاذ إن الحملة دمرت عشرات القرى والبلدات.