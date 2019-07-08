الحاج حسن: التأخير في تنفيذ مشروع الألياف الضوئية غير مبرر

أكد رئيس لجنة الاتصالات النائب حسين الحاج حسن لـ"الأخبار" تعليقا على التأخير في تنفيذ مشروع الألياف الضوئية، أن هدفنا في اللجنة أمران: معرفة أسباب التأخير في التنفيذ، ومعرفة أسباب تغيير الخطط الخاصة بالمشروع، وتأثيرها بكلفته.
ورأى ان "التأخير غير مبرر، ولا سيما أن كلفته باهظة على المالية العامة".
في السياق علمت "الأخبار" أن مشروع مدّ الألياف الضوئية لا يزال في بدايته. بحسب الخطة الموضوعة، كان يفترض أن يكون ثلث المشروع قد أنجز حالياً، لكن ذلك لم يحصل. ما أنجز لا يتجاوز 7 في المئة.
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