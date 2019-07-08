خريس: بري يسعى للتوافق ونزع فتيل الفتنة الناتجة عن حادثة الجبل

أكّد عضو كتلة التنمية والتحرير النائب ​علي خريس​ " أن علاقة ​حركة أمل​ ب​حزب الله​ كما علاقة "أمل" بـ"التقدمي الاشتراكي"، واصفا اياها بـ "المتينة جداً رغم الاختلاف مع الفريقين على ملفات ومسائل معينة، وهذا أمر طبيعي باعتبار أن الخلافات تحصل حتى ضمن الحزب الواحد.

وشدد خريس في حديث ل​صحيفة الشرق الأوسط​، على "ان علاقة بري بجنبلاط تندرج في إطار التحالف القائم منذ عشرات السنوات، فرغم الخلاف على ملفات أساسية كالعلاقة مع سوريا وإيران وغيرها من الملفات، لكننا نجحنا بتنظيم هذه الخلافات". وأضاف " أما بخصوص حادثة الجبل، فنحن لا نقف في صف طرف ضد آخر بقدر ما نسعى للتوافق ونزع فتيل الفتنة، خصوصاً أن للجبل خصوصية الكل يدركها. ومن هنا يعمل بري ليل نهار لوأد هذه الفتنة".