شقير:الشركات تعهدت بإنجاز ثلث مشروع الألياف الضوئية مع نهاية العام

كشف وزير ​الاتصالات​ ​محمد شقير​ لــ"الأخبار" أن الشركات تعهدت له بالانتهاء من 30 في المئة من الأعمال في مشروع مدّ الألياف الضوئية مع نهاية العام.

من جهته، أكد رئيس مجلس إدارة شركة سيرتا التي تنفذ المشروع ​هشام عيتاني​ لــ"الأخبار" أن الشركة موجودة حالياً في 60 سنترالاً من أصل 104 سنترالات. وأعلن أنه أُعِدَّ جدول زمني، بالتعاون مع ​أوجيرو​، لإنجاز 60 في المئة من السنترالات، وبالتالي تسليمها تباعاً بدءاً من الخريف المقبل.

وبرر عيتاني التأخير بالإشارة إلى أن المرحلة الأولى من العمل كانت تأسيسية وخُصصت للمسح الميداني. وبناءً على هذا المسح، تبين أن الخرائط المتوافرة في الوزارة قديمة ولا يمكن الركون إليها لبدء العمل، فعُمل على تحديثها ربطاً بالمسح الذي أنجز، قبل البدء بالأعمال المدنية ومدّ الكوابل وتركيب العلب في السنترالات.