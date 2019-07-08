استئناف المفاوضات بين سلطات فنزويلا والمعارضة في باربادوس

أكدت ​وزارة الخارجية​ النرويجية، عقد جولة جديدة من المفاوضات بين السلطات الفنزويلية والمعارضة في بربادوس. وأضافت "ستجتمع الجهات في بربادوس الأسبوع الحالي، لإيجاد حل منسق ودستوري للبلد".

وأشارت إلى أن، "المفاوضات مستمرة وتحمل طابعا عمليا"، وفي نفس الوقت، "تؤكد ​النروج​ من جديد تقديرها لجهود فرقاء الحوار وروح التعاون".

وكانت النرويج قد أعلنت الشهر الماضي، أن وفدي ​الحكومة​ والمعارضة في ​فنزويلا​ أظهرا خلال الجولة الثانية من المحادثات "استعدادهما" لحل الأزمة المستمرة بينهما منذ فترة طويلة لكن ليس من المتوقع حدوث إنفراجة.