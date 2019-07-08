أليكسيس تسيبراس يقر بهزيمته في الانتخابات البرلمانية اليونانية

أقر رئيس الوزراء اليوناني، ​أليكسيس تسيبراس​، بهزيمته في ​الانتخابات​ البرلمانية، موجها التهنئة لمنافسه كرياكوس ميتسوتاكيس. وقال تسيبراس "لقد حدد الشعب اختياره، ونحن نحترم هذ الاختيار، لقد اتصلت بميتسوتاكيس وهنأته على فوزه". وذكرت مصادر بحزب الديمقراطية ​الجديدة​ المحافظ، الفائز بالأغلبية، لوكالة "​أثينا​"، أن اليوم سيشهد إدلاء كرياكوس ميتسوتاكيس القسم كرئيس جديد للوزراء. وجرت هذه الانتخابات بوقت مبكر بعد دعوة وجهها ميتسوتاكيس في كانون الثاني الماضي إثر خلاف حول موافقة أثينا على تسمية جمهورية ​مقدونيا​ بمقدونيا الشمالية لتشابه اسمها مع منطقة باليونان.

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