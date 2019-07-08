إحباط محاولة تهريب أجهزة كهربائية وأدوات تجميل في ميناء نويبع

محمد اسماعيل - القاهرة - جنوب سيناء – رضا السيد:

أحبطت الإدارة العامة لجمارك نويبع محاولة تهريب عدد من الأجهزة الكهربائية، وكمية من أدوات التجميل بالمخالفة لقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955، وقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963، وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975، وبغرض التهرب من سداد الرسوم الجمركية والتخلص من القيود الاستيرادية.

ووردت إخبارية مشتركة مقدمة من إدارة حركة البضائع وإدارة مكافحة التهريب الجمركي بنويبع، مفادها اعتزام "ا. م." سائق السيارة رقم 6241 مصرية قادمة من السعودية، على تهريب كمية من البضائع الأجنبية الصنع دون سداد الرسوم الجمركية المستحقة داخل جسم الشاحنة قيادته، والمحملة عليها مشمول البيان الجمركي رقم 1893 لسنة 2019 أمتعة شخصية باسم "خ. ع".

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وتشكلت لجنة جمركية للمعاينة الفعلية فتبين وجود 8 أجهزة "بلاي استيشن" مخفاه داخل تلفزيون ملون قديم، و7 شاشات "بلاي استيشن" و170 شال رجالي متنوع، و29 دستة بودرة أساس موزعة داخل الأمتعة الشخصية .

وبلغت قيمة المضبوطات 50 ألف جنيه، كما بلغت قيمة التعويضات المستحقة 38 ألف جنيه.

واتخذت الإجراءات القانونية، وتحرر المحضر رقم 49 لسنة 2019 وتحريز المضبوطات.​