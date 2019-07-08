ترامب: من الأفضل لإيران أن تحذر بعد زيادة تخصيب اليورانيوم

محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن- (د ب أ):

وجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تحذيرًا إلى إيران، أمس الأحد، بعد أن أعلنت أنها ستتجاوز حدود تخصيب اليورانيوم التي حددتها الاتفاقية النووية لعام 2015.

وقال ترامب للصحفيين قبل مغادرته نيوجيرسي متوجهًا إلى واشنطن: "من الأفضل أن تكون إيران حذرة"، مضيفًا أن التخصيب يحدث فقط "لسبب واحد".

وتابع "لن أخبركم ما هو هذا السبب، لكن هذا ليس جيدًا".

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وأعلنت إيران في وقت مبكر، أمس الأحد، تقليص جديد في إلتزاماتها بالاتفاق النووي، وهددت بالمزيد إذا لم يتحرك الأوروبيون لصيانة حقوقها المنصوص عليها في الاتفاق.

وأعلنت إيران مؤخرًا أن مخزونها من اليورانيوم المخصب بنسبة 3.67 قد تخطى مستوى الـ300 كيلو جرام المنصوص عليه في الاتفاق النووي. ومثّل هذا المرحلة الأولى من خفض التزامات إيران بالاتفاق النووي.

وانسحب الرئيس الأمريكي العام الماضي من الاتفاق، وفرَض حزمًا من العقوبات الاقتصادية القاسية على إيران رغم معارضة باقي أطراف الاتفاق.

وأبلغت إيران في مايو الماضي بقية الدول الأطراف في الاتفاق عزمها خفض التزاماتها بالاتفاق النووي كونه لم يعد يقدم أية مزايا لها.​