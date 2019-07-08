زلزال بقوة 5.2 درجة يضرب شمال غربي كوستاريكا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ذكرت تقارير إعلامية أن زلزالا بقوة 5.2 درجة على مقياس ريختر ضرب مدينة "لا كروز" شمال غربي كوستاريكا.

وأضافت التقارير أن الزلزال وقع في الساعات الأولى من يوم الإثنين، وتحديدا في تمام الساعة ( 00:09 بتوقيت جرينتش).

وأشارت إلى أن مركز الزلزال وقع على عمق نحو 67 كم، ويبعد بمسافة 28 كم من بركان أوروسي.