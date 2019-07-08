النصيري: حزين لإقصائنا من “الكان”..علينا التفكير في ما هو قادم”

عبر يوسف النصيري مهاجم المنتخب الوطني لكرة القدم، عن حزنه الشديد بسبب خروج “أسود الأطلس” من نهائيات كأس الأمم الإفريقية، مصر 2019، في دور الثمن، الجمعة الماضي ضد منتخب بنين.

وقال النصيري عبر حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي”انستغرام”: “حزين جدا لإقصائنا من كأس إفريقيا، لقد كانت صدمة قوية لنا نظرا للآمال التي كنا نعقدها على هذه المنافسة ورغبتنا في الفوز بها من أجل إسعاد جماهيرنا الوفية، التي أشكرها لتضحيتها في تشجيعنا والوقوف وراءنا”.

وتابع مهاجم ليغانيس الإسباني: “لم يتبق لنا إلا أن نطوي هذه الصفحة، ونفكر بشكل إيجايي في ما هو قادم”.

يذكر أن المنتخب الوطني انهزم ضد بنين بركلات الترجيح (1_4)، بعد نهاية زمن المباراة الأصلي وشوطيها الإضافيين بالتعادل الإيجابي هدف في كل شبكة.