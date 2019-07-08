- 1/2
- 2/2
عبر يوسف النصيري مهاجم المنتخب الوطني لكرة القدم، عن حزنه الشديد بسبب خروج “أسود الأطلس” من نهائيات كأس الأمم الإفريقية، مصر 2019، في دور الثمن، الجمعة الماضي ضد منتخب بنين.
وقال النصيري عبر حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي”انستغرام”: “حزين جدا لإقصائنا من كأس إفريقيا، لقد كانت صدمة قوية لنا نظرا للآمال التي كنا نعقدها على هذه المنافسة ورغبتنا في الفوز بها من أجل إسعاد جماهيرنا الوفية، التي أشكرها لتضحيتها في تشجيعنا والوقوف وراءنا”.
وتابع مهاجم ليغانيس الإسباني: “لم يتبق لنا إلا أن نطوي هذه الصفحة، ونفكر بشكل إيجايي في ما هو قادم”.
يذكر أن المنتخب الوطني انهزم ضد بنين بركلات الترجيح (1_4)، بعد نهاية زمن المباراة الأصلي وشوطيها الإضافيين بالتعادل الإيجابي هدف في كل شبكة.
كانت هذه تفاصيل خبر النصيري: حزين لإقصائنا من “الكان”..علينا التفكير في ما هو قادم” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.