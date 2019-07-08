جوايدو: استئناف الحوار مع حكومة مادورو بجزيرة باربادوس

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن زعيم المعارضة الفنزويلية خوان جوايدو، الأحد، استئناف الحوار المعلق بين المعارضة وحكومة الرئيس نيكولاس مادورو في بربادوس، دون أن يحدد موعدا لذلك.

وقال جوايدو، إن هذا الاجتماع مع حكومة مادورو في الجزيرة الكاريبية يُفترض أن يتيح "إجراء مفاوضات من أجل الخروج من الديكتاتورية".

وأضاف جوايدو أن جولة المفاوضات الجديدة هذه، وهي الثالثة منذ شهر مايو/أيار، يجب أن تؤدي إلى رحيل مادورو من موقع الرئاسة الذي يشغله منذ عام 2013، وتشكيل "حكومة انتقالية"، ومن ثم إجراء انتخابات حرة بوجود مراقبين دوليين.





وعقد ممثلون عن المعارضة وحكومة الرئيس مادورو جولتَي مفاوضات في مايو بالعاصمة النرويجية أوسلو، دون أن تُسفرا عن نتائج.