الجيش الليبي يدمر 3 دبابات للمليشيات جنوب طرابلس

قال المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة التابع للجيش الوطني الليبي، في بيان، إن قوات الجيش الليبي دمرت 3 دبابات للمليشيات الإرهابية في محور وادي الربيع ومثلت فاطمة الزهراء بخلة الفرجان جنوبي طرابلس.

وكان الجيش الوطني الليبي تصدى لهجوم للمليشيات على منطقة الأحياء البرية، جنوبي العاصمة طرابلس، ما أدى إلى مقتل 20 إرهابيا وفرار آخرين.

وقال المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة، التابعة للجيش الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، إن القوات نجحت في تدمير مدفعين من طراز (23 م ط) وعربات مسلحة ورشاشات.

وفي بيان حصلت "العين الإخبارية" على نسخة منه، الأحد، أكد الجيش أن معنويات قواته عالية ورجاله جاهزون لأية مواجهة.

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وفي السياق ذاته أعلن اللواء 106 التابع للجيش الليبي تمكن إحدى سرايه من نصب كمين محكم لمليشيات القوة الثالثة الإرهابية، ما أسفر عن أسر قائد ميداني و7 عناصر من المليشيات، بالإضافة إلى مقتل 4 وجرح 2 آخرين بمنطقة أبوالغرب قرب مزدة جنوب طرابلس.

وكان سلاح الجو بالجيش الوطني تمكن، أمس السبت، من تدمير 30 آلية عسكرية للمليشيات الإرهابية في مدينة غريان جنوب غربي طرابلس.

والجمعة، كشفت القيادة العامة للقوات المسلحة النقاب عن إرسال كتائب وتعزيزات عسكرية للمشاركة في الموجة الثانية من عملية "طوفان الكرامة" لتحرير طرابلس من المليشيات المتطرفة والإرهابية.

ومنذ الرابع من أبريل/نيسان الماضي، يخوض الجيش الوطني الليبي اشتباكات عنيفة مع عناصر تابعة لحكومة الوفاق، في إطار عملية عسكرية أسماها "طوفان الكرامة" لتطهير العاصمة من المليشيات وجماعة الإخوان المصنفة إرهابيا.