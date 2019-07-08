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كراكاس: أعلن زعيم المعارضة الفنزويلية خوان غوايدو الأحد استئناف الحوار المعلق بين المعارضة وحكومة نيكولاس مادورو في بربادوس، بدون تحديد موعد لذلك. وقال غوايدو الذي اعترفت به نحو 50 دولة رئيسا انتقاليا لفنزويلا، ان هذا الاجتماع مع "ممثلين عن النظام الغاصب" في الجزيرة الكاريبية يُفترض أن يتيح "إجراء مفاوضات من أجل الخروج من الديكتاتورية".

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كانت هذه تفاصيل خبر المعارضة والحكومة الفنزويلية ستستأنفان مفاوضاتهما في باربادوس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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