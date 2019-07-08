اليوم.. محاكمة 3 بتهمة سرقة أوراق شركة في النزهة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود السعيد:

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالعباسية تأجيل محاكمة 3 أشخاص لسرقتهم أوراق شركة بالنزهة لجلسة 8 يوليو.

وكشفت تحقيقات النيابة قيام المتهمون "أحمد ق." 49 سنة، صاحب مطعم، و"محمد ق." 34 سنة، سائق و"ياسر ه." 33 سنة، فكهاني في أغسطس 2018 بسرقة الأوراق المملوكة للشركة، حال حيازتهم سلاح ناري وذخيرة وسلاح أبيض.

وقال "ماجد ف." مدير عام الشركة أمام النيابة العامة إنه حال توجهه لمقر الشركة تبين له تلف باب الشركة وأبواب المكاتب والخزينة، وسرقة ما تحويه من مبالغ مالية، قدرت بـ100 ألف جنيه، مضيفًا أن قيمة تلك التلفيات تقدر بمبلغ 50 ألف جنيه.

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- نظر دعوى إحالة مقتحمي نادي المحامين بأبو زعبل للاحتياط

تستكمل هيئة مفوضي الدولة بالمحكمة الإدارية لرئاسة الجمهورية وملحقاتها، اليوم الاثنين، نظر الدعوى المقامة من مصطفى شعبان المحامي، والتي يطالب فيها بإحالة الضباط المقتحمين لنادي المحامين بأبو زعبل للاحتياط.

وذكرت الدعوى أن أحد الضباط المنسوبين لمديرية أمن القليوبية، متهم باقتحام نادي المحامين بأبو زعبل، وإهانة المحامين بداخله، فيما اكتفت وزارة الداخلية بخصم أسبوع من راتبه.​