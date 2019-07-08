ترامب: إيران تفعل أمورا سيئة كثيرة وعليها توخي الحذر

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إيران تفعل " أمورا سيئة كثيرة"، مشيرا إلى أنه سيئة كثيرة"، مشيرا إلى أنهمن الأفضل لإيران "توخي الحذر". وأكد ترامب على أن "إيران لن تملك على الإطلاق سلاحا نوويا".

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