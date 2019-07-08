ليبيا.. إصابة 3 موظفين من الخطوط الجوية الأفريقية

أفادت مصادر لقناة RT بإصابة ثلاثة موظفين في شركة الخطوط الجوية الإفريقية بسقوط قذائف على مطار معيتيقة في طرابلس، بالإضافة لتضرر طائرة في قسم مطار معيتيقة في طرابلس، بالإضافة لتضرر طائرة في قسمالصيانة بالمطار. وفي السياق نفسه، أعلنت سلطات المطار إعادة استئناف الرحلات الجوية من وإلى المطار عقب إيقافها نتيجة سقوط القذائف اليوم الأحد.

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