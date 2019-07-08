بومبيو: مضي إيران في تطوير برنامجها النووي سيعرضها لمزيد من العقوبات والعزلة

قال وزير الخارجية مايك بومبيو، تعليقا على إعلان إيران رفع نسبة تخصيب اليورانيوم، إن مضيها في تطوير برنامجها النووي سيعرضها لمزيد من العقوبات

والعزلة.

ونشر بومبيو اليوم الأحد تغريدة على حسابه في "تيوتر" جاء فيها: "توسيع إيران لبرنامجها النووي سيؤدي

إلى مزيد من العزلة والعقوبات. تجب على الدول استعادة المعيار السابق لبرنامج إيران النووي والمتمثل في منعها من التخصيب".

وأضاف بومبيو أن "نظام إيران المسلح بالنووي سيشكل الخطر الأكبر على العالم".