بومبيو: مضي إيران في تطوير برنامجها النووي سيعرضها لمزيد من العقوبات والعزلة

قال وزير الخارجية مايك بومبيو، تعليقا على إعلان إيران رفع نسبة تخصيب اليورانيوم، إن مضيها في تطوير برنامجها النووي سيعرضها لمزيد من العقوباتوالعزلة.
ونشر بومبيو اليوم الأحد تغريدة على حسابه في "تيوتر" جاء فيها: "توسيع إيران لبرنامجها النووي سيؤدي
وأضاف بومبيو أن "نظام إيران المسلح بالنووي سيشكل الخطر الأكبر على العالم".
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