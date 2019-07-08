مصرع ملكة جمال أمريكية بتحطم طائرة صغيرة

لقيت ملكة جمال أمريكية حتفها في تحطم طائرة، وذلك قبل بضعة أسابيع من مشاركتها التي كانت مقررة في مسابقة ملكة جمال على مستوى الدولة في بلادها.
وأعلنت وسائل الإعلام المحلية في مدينة ستاركفيل بولاية مسيسيبي، أنالحادث أسفر عن سقوط ضحية وحيدة وهي فتاة تدعى ليك ليتل وتبلغ من العمر 18 عامًا، وكانت تقود الطائرة المنكوبة.
وعانت ليك حروقا بليغة بعد أن اشتعلت النيران
وصفتها تقارير إعلامية بأنها "مراهقة معروفة" في المدينة.
وتوجت ليك "ملكة جمال الضيافة" في مدينتها وكانت تعتزم المنافسة في مسابقة ملكة جمال على مستوى الولاية ستعقد في أواخر الشهر الجاري.
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