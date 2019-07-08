اتحاد الصحفيين الأتراك يقاضي مركز أبحاث على خلفية تقرير "محرض"

أعلن اتحاد الصحفيين الأتراك أنه سيتقدم بدعوى قضائية ضد مركز أبحاث موال للحكومة يتهمه بالتحريض ضد زملاء لهم يعملون لصالح وسائل إعلام أجنبية. إعلام أجنبية. وأعلن الاتحاد على صفحته على مواقع التواصل الاجتماعي، أنه سيتقدم يوم الاثنين بشكوى قضائية ضد مؤسسة الأبحاث الاقتصادية والاجتماعية أمام محكمة إسطنبول. ويشارك في التحرك القضائي للاتحاد عدد من الصحفيين الذين يُعتقد أن المركز يحرّض ضدهم في تقرير نشره يتألف من مئتين وصفحتين.

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