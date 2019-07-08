اليونان.. استطلاع يظهر خسارة حزب تسيبراس أمام المعارضة اليمينية في الانتخابات

أظهر استطلاع لآراء الناخبين اليونانيين، تقدم حزب "الديمقراطية الجديدة" المحافظ المعارض في الانتخابات البرلمانية المبكرة متفوقا على حزب "سيريزا" الحاكم.

وحسب استطلاعات رأي الناخبين من مراكز الاقتراع، فإن نسبة الأصوات التي تمكن "حزب الديمقراطية الجديدة" بزعامة كيرياكوس ميتسوتاكيس من حصدها بلغت 38% و42%، وهي النسبة الكافية التي تسمح له بتشكيل الحكومة بمفرده.

وبلغت نسبة دعم حزب "سيريزا" بقيادة رئيس الوزراء أليكسيس تسيبراس، 26.5-30.5% من الأصوات.

وهذه النتيجة، تمكن الحزب الفائز من الحصول على 155-167 مقعدا في البرلمان المؤلف من 300 مقعد، مقابل 77-82 مقعدا يفترض أن يحصل عليها "سيريزا".

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وحلت "حركة التغيير" (كينال) في المركز الثالث، حسب الاستطلاع بنسبة 6-8%. ويليها "الحزب الشيوعي" بـ5-7%،

وبعده حركة "ميرا 25" بـ 3-5%، وحزب "الفجر الذهبي" من أقصى اليمين بنيله قرابة 2.8-4.8% من الأصوات، وحزب "الحل اليوناني" اليميني بـ2.5-4.5%.

ويتعين على الأحزاب المشاركة في الانتخابات تخطي عقبة 3% من أصوات الناخبين لضمان تمثيلها في البرلمان خلال الفترة المقبلة.

ونظمت الانتخابات التشريعية المبكرة في اليونان والتي تقرر إجراؤها قبل موعدها بأربعة أشهر، على خلفية خسارة حزب "سيريزا" أمام "الديمقراطية الجديدة" في انتخابات البرلمان الأوروبي بفارق 9.5%.