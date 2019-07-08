بريطانيا.. إصابة 10 أشخاص بينهم 3 من أفراد الشرطة بهجوم كيماوي في مدينة ليستر

نقل عشرة أشخاص إلى المستشفى بعد تعرضهم لهجوم كيماوي خارج حانة في مدينة ليستر البريطانية، اليوم الأحد.

وقالت مصادر محلية إن الهجوم تم برش مادة يُعتقد أنها أمونيا،

خلال شجار كبير، ما أدى إلى إصابة 10 أشخاص بينهم 3 من أفراد الشرطة، حيث تم نقلهم لتلقي العلاجفي مستشفى ليستر الملكي.

وأضافت المصادر، بحسب صحيفة إيفنينغ ستاندارد البريطانية، أن مجموعة تحمل مضارب بيسبول حطمت حانة الكريكت في أيلستون، إحدى ضواحي ليستر.

وأكدت المصادر نفسها أن الشرطة اعتقلت 5 أشخاص، بينهم امرأة، على خلفية الحادث.