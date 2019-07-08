كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مقتل 14 وإصابة أكثر من 180 فى تفجير لحركة طالبان بأفغانستان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نفذت حركة طالبان، هجوما على مجمع أمني حكومي في وسط أفغانستان اليوم الأحد، مما أدى إلى سقوط ما لا يقل عن 14 قتيلا وإصابة أكثر من 180، بينهم عشرات الأطفال، قبل ساعات من اجتماع في قطر لأطراف أفغانية متنافسة لبحث إحلال السلام.

وقال مسؤولون إن مسلحي طالبان فجروا سيارة ملغومة في مدينة غزنة بالقرب من مكتب لمديرية الأمن الوطني خلال ساعة الذروة الصباحية اليوم الأحد.

وأعلنت الحركة مسؤوليتها عن الهجوم قائلة إن العشرات من أفراد مديرية الأمن الوطني سقطوا بين قتيل وجريح.

ووقع الانفجار بينما كان مسؤولون من طالبان ومجموعة مختارة من النشطاء الأفغان وشخصيات من المجتمع المدني يستعدون للاجتماع في الدوحة مما يلقي بظلال على محادثات تهدف إلى تمهيد الطريق أمام مفاوضات سلام شاملة في المستقبل.

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وقال الممثل الأمريكي الخاص بالمصالحة الأفغانية زلماي خليل زاد في تغريدة "تعريض حياة الأطفال للخطر بهذه الطريقة غير مفهوم وأدين هذا الهجوم بشدة".

وقال مسؤولون في قطاع الصحة في غزنة إن 13 شخصا، بينهم ثمانية من أفراد مديرية الأمن الوطني، قُتلوا إضافة إلى طفل. وكان ما لا يقل عن 60 طفلا في فصولهم بمدرسة خاصة تقع بجوار مكان الانفجار من بين المصابين المئة والثمانين.

وتحطمت أبواب ونوافذ المدرسة في الانفجار القوي وأصيب الأطفال بإصابات متعددة بسبب تطاير قطع الزجاج والخشب.

وقال زاهر شاه نكمال، وهو مسؤول في مجال الصحة بإقليم غزنة، "عدد الضحايا قد يزيد إذ أن ذلك ليس آخر تقرير عن المصابين جراء الانفجار القوي".

والانفجار الذي وقع في منطقة مزدحمة بمدينة غزنة هو أحدث هجوم في موجة هجمات شبه يومية تشنها حركة طالبان التي تسيطر الآن على نصف أفغانستان وتواصل تكثيف الهجمات على القوات الأفغانية رغم الجهود المتزايدة لإبرام اتفاق سلام لإنهاء الحرب الدائرة منذ 18 عاما.