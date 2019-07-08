كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الجيش اليمني يتهم "الحوثيين" بحشد مقاتلين وأسلحة ثقيلة بالحديدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اتهم الجيش اليمني، اليوم الأحد، جماعة أنصار الله "الحوثيين"، باستقدام تعزيزات إلى محافظة الحديدة (غرب اليمن) التي تشهد هدنة أممية منذ ديسمبر الماضي.

ونقل المركز الإعلامي لألوية العمالقة في الجيش عن مصادر عسكرية ميدانية، أن "الحوثيين حشدوا مئات المقاتلين مدججين بالأسلحة إضافة إلى آليات عسكرية تحمل عتاداً وأسلحة ثقيلة على حدود مديرية حيس جنوب شرقي الحديدة".

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وذكرت أن "مواقع للقوات في حيس تعرضت إلى قصف نفذه الحوثيون بالمدفعية الثقيلة وقذائف الهاون عيار 120 وبي 10 والهاوزر".

وأشارت إلى "شن الحوثيين قصفاً مدفعياً مماثلاً على مواقع أخرى للقوات في منطقة الجبلية بمديرية التحيتا جنوب الحديدة".

وأضافت أن "القصف تزامن مع تعزيز الحوثيين مواقعهم على تخوم منطقة الجبلية بأسلحة ثقيلة ومتوسطة وحشود عسكرية ضخمة في محاولة منهم لاستعادة السيطرة عليها".