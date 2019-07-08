كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. المسماري: معركتنا مباشرة مع دول وعواصم ومخابرات داعمة للإرهاب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي اللواء أحمد المسماري، إن قوات الوفاق فقدت سلاحها الجوي وباتت تعتمد على الطائرات المسيرة.

وأكد المسماري خلال مؤتمر صحفي له اليوم الإثنين، على أن أي مبنى عليه هوائيات سيكون هدفا مشروعا للجيش الوطني الليبي.

وأشار المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي إلى إن مبايعة تنظيم داعش زعيماً جديداً له في ليبيا ونشر فيديو يظهر ضعف الجماعة وأن التنظيم بدأ يتلاشى.