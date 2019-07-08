العثور على  50 كيلوغرام من “النفحة” معدة للبيع في أرض فلاحية

عثر أحد المواطنين ليلة أمس السبت، على كمية كبيرة من مادة “النفحة”،وذلك داخل إحدى الضيعات الفلاحية بدوار الشيخ التابع لجماعة سيدي بوزيد نواح شيشاوة.

وقالت مصادر محلية، إن أحد المواطنين عثر بدوار الشيخ التابع، ليلة يوم أمس، على كيس به 50 كيلوغراما من مادة “النفحة” معدة للتوزيع، وذلك بالمحاداة من ضيعته الفلاحية.

وأضافت المصادر ذاتها، أن صاحب الضيعة أخبر السلطات المحلية بالموضوع، والتي انتقلت إلى عين المكان بمعية عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي لشيشاوة، وعملت على حجز “النفحة” دون العثور على صاحبها.

هذا وفتحت عناصر الدرك تحقيق في الموضوع بتعليمات من النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية لامنتانوت للوصول إلى الجهات المالكة للكيس.