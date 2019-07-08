- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
نجت الفنانة المغربية، ماجدة زبيطة، أمس السبت، من حادث خطيرة في الطريق بين وجدة وجرسيف، تسببت فيها عاصفة رملية قوية.
وكشفت زبيطة في حديثها للموقع أنها كانت رفقة فرقتها المسرحية “المشهد المسرحي”، في طريقهم إلى مدينة وجدة لعرض مسرحية الحكرة، قبل أن تفاجئهم عاصفة رملية، تسببت في توقف حركة السير.
وأضافت ماجدة أن الحادث وقعت بسبب اصدام السيارات ببعضها، نتيجة توقف حركة السير، وعدم وضوح الرؤية، إذ قالت: “من بعد توقف حركة السير بداو السيارات من الوراء شي كيدخل في شي”.
وتسببت الحادث في فقدان زبيطة للوعي، قبل أن تستفيق وتجد نفسها ملطخة بالدماء، نتيجة إصابتها بكدمات في وجهها ورأسها وكتفها وظهرها.
وتعرضت ماجدة زبيطة للحادثة، بعد تكريمها رفقة الممثل محمد الشوبي أول أمس، من طرف طلبة أكاديمية السينما بالقنيطرة.
كانت هذه تفاصيل خبر ماجدة زبيطة تنجو من حادث سير خطيرة: فقدت الوعي وعندما استفقت وجدت نفسي ملطخة بالدماء -صور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.