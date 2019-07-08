ماجدة زبيطة تنجو من حادث سير خطيرة: فقدت الوعي وعندما استفقت وجدت نفسي ملطخة بالدماء -صور

نجت الفنانة المغربية، ماجدة زبيطة، أمس السبت، من حادث خطيرة في الطريق بين وجدة وجرسيف، تسببت فيها عاصفة رملية قوية.

وكشفت زبيطة في حديثها للموقع أنها كانت رفقة فرقتها المسرحية “المشهد المسرحي”، في طريقهم إلى مدينة وجدة لعرض مسرحية الحكرة، قبل أن تفاجئهم عاصفة رملية، تسببت في توقف حركة السير.

وأضافت ماجدة أن الحادث وقعت بسبب اصدام السيارات ببعضها، نتيجة توقف حركة السير، وعدم وضوح الرؤية، إذ قالت: “من بعد توقف حركة السير بداو السيارات من الوراء شي كيدخل في شي”.

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وتسببت الحادث في فقدان زبيطة للوعي، قبل أن تستفيق وتجد نفسها ملطخة بالدماء، نتيجة إصابتها بكدمات في وجهها ورأسها وكتفها وظهرها.

وتعرضت ماجدة زبيطة للحادثة، بعد تكريمها رفقة الممثل محمد الشوبي أول أمس، من طرف طلبة أكاديمية السينما بالقنيطرة.