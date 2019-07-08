“كوبا أمريكا”.. البرازيل يهزم بيرو ويُتوج بلقبه التاسع

توج المنتخب البرازيلي لكرة القدم، مساء اليوم الأحد، بطلا لمسابقة “كوبا أمريكا” 2019، التي استضافها على أرضه، بعد فوزه في المباراة النهائية أمام بيرو بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

وافتتح اللاعب ايفرتون حصة التسجيل للبرازيل بعد مرور 15 دقيقة على البداية، قبل أن يعدل باولو غيريرو النتيجة للمنتخب البيروفي في الدقيقة 44 عن طريق ركلة جزاء، غير أن فرحته بهذا الهدف لم تدم أكثر من دقيقتين، حين أعاد غابريل خيسوس التقدم من جديد لمنتخب “سيليساو”، منهيا الشوط الأول بفوز منتخب بلاده.

وفي آخر أنفاس الجولة الثانية وقع ريشارليسون ثالث أهداف منتخب “الصامبا” من علامة الجزاء، لتنتهي المواجهة بتتويج البرازيل بلقبه التاسع في البطولة، والأول منذ 12 عاما، فيما لم ينجح بيرو في تحقيق لقبه الثالث.