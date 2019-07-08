البرازيل تُسقط بيرو وتتوج بلقب كوبا اميركا 2019

وفاز السيليساو على بيرو بنتيجة (3-1)، في المباراة التي جمعتهما على ملعب الماراكانا.

تقدم إيفرتون سواريس للسيليساو بهدف في الدقيقة 15 من الشوط الأول.

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ثم احتسب حكم المباراة، ركلة جزاء لبيرو، بعد الرجوع لتقينة الـVAR، سجلها باولو جيريرو في الدقيقة 44.



وقبل نهاية الشوط الأول نجح جابريل جيسوس في تسجيل هدف ثاني للسامبا، في الدقيقة 45 لينتهي الشوط الأول بتقدم البرازيل (2-1).

في الشوط الثاني تعرض جيسوس للطرد على إثر تلقيه بطاقة صفراء ثانية، وأكملت البرازيل المباراة بعشر لاعبين من الدقيقة 70.

احتسب حكم المباراة ركلة جزاء للبرازيل في الدقيقة 86، ثم عاد لتقنية الـVAR، ليؤكد صحتها.

ونجح ريتشارليسون في تسجيل هدف الحسم للبرازيل، لتصبح النتيجة (3-1) للبرازيل.

