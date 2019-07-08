فيديوجراف.. ريال مدريد يجدد حلمه القديم مع توتي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - جددت إدارة نادي ريال مدريد الإسباني عرضها للإيطالي فرانشيسكو توتي، أسطورة روما، للانضمام إلى "الملكي".
وتحاول إدارة الريال الاستفادة من اللاعب المعتزل في منصب إداري خلال الفترة المقبلة، بعد أن فشلت في ضمه كلاعب بين عامي 2004 و2005.
"العين الرياضية" خلال هذا الفيديو، تسلط الضوء على حلم ريال مدريد الذي تجدد بعد أكثر من عقد من الزمن.
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