القوات العراقية تدمر أوكارا لـ(داعش) بعملية عسكرية قرب الحدود

بغداد ـ وكالات: دمرت القوات العراقية امس الأحد 11 وكرا بين معسكر وملجأ، وكميات كبيرة من المواد المتنوعة الخطورة لـ”داعش” الإرهابي، في نتائج أولية لعمليات “إرادة النصر” التي انطلقت صباحا بدعم من التحالف الدولي ضد الإرهاب. وأعلنت قيادة العمليات المشتركة، في بيان أوردته خلية الإعلام الأمني، نتائج تحققت من المرحلة الأولى لعمليات “إرادة النصر” التي انطلقت بها القوات المسلحة، بإشراف قيادة العمليات المشتركة، وبإسناد من طيران الجيش والقوة الجوية وطيران التحالف الدولي لتطهير المناطق الواقعة بين محافظات “صلاح الدين، ونينوى، والأنبار” إلى الحدود العراقية السورية”. حيث أفادت القيادة، بأن قيادة عمليات الجزيرة في الأنبار “المحافظة التي تشكل وحدها ثلث مساحة العراق غربا”، والمتمثلة بقطعات القيادة، والحشد الشعبي والحشد العشائري، ووفقا لمعلومات دقيقة تم تنفيذ ضربتين جويتين من قبل طيران التحالف الدولي، وتدمير وكرين للإرهابيين. وفي نينوى كشفت العمليات المشتركة، عن نتائج العملية المتحققة في محافظة نينوى، شمالي العاصمة بغداد، فقد عثرت قوة من الحشد الشعبي، على معسكر لعناصر “داعش” الإرهابي، يحتوي على خيم، ومواد تموين. وقامت قوات لواء المشاة الستين، بتفجير عبوة ناسفة والعثور على دراجتين، وتجهيزات عسكرية، فيما تم تفكيك سيارة مفخخة من قبل الحشد الشعبي. كما لفتت القيادة، إلى أن قوات الحشد الشعبي، انطلقت بعمليات التفتيش ضمن قاطع قيادة عمليات صلاح الدين، حيث تم العثور على وكر، و4 عبوات ناسفة، ووكر آخر فيه 3 أحزمة ناسفة، ومواد لوجستية، وأخرى متفجرة. كما عثرت القوات على 5 قنابر هاون عيار 120 ملم، في حين تم العثور على ستة قنابر هاون صالحة، و6 عبوات ناسفة.

وكان الفريق الركن عبد الأمير رشيد يارالله نائب قائد العمليات المشتركة في العراق أعلن امس انطلاق عملية عسكرية ضد مقاتلي تنظيم داعش في المناطق المحصورة بين محافظات صلاح الدين ونينوى والأنبار إلى الحدود العراقية ـ السورية أقصى غرب العراق. وقال يار الله في بيان صحفي “انطلقت صباح المرحلة الأولى من عملية “إرادة النصر” بعمليات واسعة لتطهير المناطق المحصورة بين محافظات صلاح الدين ونينوى والأنبار إلى الحدود الدولية العراقية ـ السورية”. وأضاف أن العملية انطلقت بمشاركة ” قطاعات كبيرة من موارد الجيش لقيادة عمليات “الجزيرة ونينوى وصلاح الدين” وكذلك قطاعات كبيرة من الحشد الشعبي المتمثلة بقيادات المحاور نينوى وصلاح الدين والجزيرة وكذلك مشاركة الحشد العشائري وبدعم جوي من القوة الجوية وطيران الجيش والتحالف الدولي وتستمر العملية عدة أيام”.