فلسطين تطالب بإطلاق بيانات الأمم المتحدة للشركات العاملة بمستوطنات إسرائيل

القدس المحتلة ـ وكالات: طالبت منظمة التحرير الفلسطينية امس المفوضة السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة ميشيل باشاليت بإطلاق قاعدة البيانات الأممية للشركات العاملة في مستوطنات إسرائيل. وأكد أمين سر اللجنة التنفيذية للمنظمة صائب عريقات، في بيان صحفي، على أهمية اتخاذ هذه الخطوة بمناسبة نقاش البند السابع “حالة حقوق الإنسان في فلسطين في مجلس حقوق الإنسان” في جنيف اليوم، والمحاولات “المستميتة” من إسرائيل والإدارة الأميركية وحلفائهما لإزالته من جدول أعمال المجلس. واتهم عريقات إسرائيل وواشنطن بمحاولة “تضليل المجتمع الدولي بأن القضية الفلسطينية هي قضية إنسانية وليست قضية سياسية يستند حلها إلى القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية”. وقال إن البند السابع هو بند دائم على جدول أعمال مجلس حقوق الإنسان لمعالجة قضية أنشأها المجتمع الدولي وهو مسؤول عن حلها ولم يقم بحلها، وأن استمرار وجود البند على الأجندة يعود لتخاذله عن حلها. وأضاف أن “إنهاء العمل بالبند السابع يتطلب حل المشكلة، أي إنفاذ القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي”. وجدد عريقات دعوته إلى الدول الأعضاء في المجلس إلى “تحمل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية في مساءلة الاحتلال عن انتهاكاته الممنهجة والمتواصلة للقانون الإنساني الدولي وقرارات الأمم المتحدة”.

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