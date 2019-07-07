مئات السوريين يعودون إلى ريف حمص بعد 7 سنوات من التهجير

دمشق ـ وكالات: أفاد مسؤول سوري امس الأحد بعودة حوالي ألف شخص من أهالي مدينة القصير في ريف حمص الغربي إلى مدينتهم بعد تهجير دام لأكثر من سبع سنوات . وقال عضو المكتب التنفيذي لمدينة القصير طوني كاسوحة لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ) :” عاد 969 شخصا ينتمون لـ442 عائلة من أهالي مدينة القصير ، كانت تقيم تلك العائلات في منطقة حسيا والبريج والقلمون بعد نزوح استمر حوالي سبع سنوات “. وأكد كاسوحة عودة دفعات أخرى من أهالي المدينة خلال الأيام القادمة بعد إعادة تأهيل الخدمات الاساسية في المدينة .

وكان محافظ حمص طلال البرازي قال الجمعة الماضية خلال اجتماع مع عدد من اهالي مدينة القصير :” تم اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الكفيلة لعودة المزيد من الأهالي إلى مناطقهم التي حررها الجيش العربي السوري من الإرهاب، ومؤسسات المحافظة ستعمل وفق جهود مضاعفة وخطة عمل واضحة ‏لتسريع تأمين الخدمات الرئيسية من مياه وكهرباء وصرف صحي ومركز صحي، بالإضافة لإزالة الأنقاض لتعود مدينة القصير بعد أشهر لحياتها الطبيعية “. وتعتبر مدينة القصير الواقعة على الحدود السورية اللبنانية من المدن الكبيرة في محافظة حمص ويبلغ عدد سكانها حوالي 50 الف نسمة ، ويتبع لها أكثر من 80 قرية.

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