الجزائر تقهر غينيا وتعبر لربع نهائي امم افريقيا

المباراة أقيمت على أرضية ميدان استاد الدفاع الجوي بالقاهرة.

وصعد منتخب الجزائر إلى دور الـ8 لينتظر الفائز من مباراة مالي وكوت ديفوار لمعرفة هوية منافسه.

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كان منتخب غينيا قد تأهل للدور الإقصائي الأول بعد احتلاله المركز الثالث بالمجموعة الثانية التي ضمت إلى جواره مدغشقر ونيجيريا وبوروندي برصيد 4 نقاط.



وفي الوقت ذاته تصدر محاربو "الصحراء" المجموعة السادسة متفوقًا على السنغال وكينيا وتنزانيا عندما حصد العلامة الكاملة بفوزه بـ9 نقاط.

واستطاع يوسف البلايلي لاعب الجزائر أن يسجل هدف التقدم لثعالب الصحراء في الدقيقة 24 بتسديدة في أقصى الزاوية اليسرى لمرمى غينيا.

ونجح رياض محرز جناح الجزائر في إحراز الهدف الأول له والثاني لفريقه في المباراة بتسديدة قوية بقدمه اليسرى في أقصى الزاوية اليمنى لمرمى غينيا بالدقيقة 57.



وأحرز أدم أوناس الذي شارك بديلًا في الدقيقة 77 الهدف الثالث للجزائر بعد نزوله بـ5 دقائق فقط.