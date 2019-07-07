التربية تعلن استمرارها بغلق المواقع المزيفة بالتعاون مع الجهات المختصة

كشفت وزارة التربية، الاحد، عن استمرارها بغلق عدد من المواقع الوهمية التي تنشر اخبار وكتب مزيفة تسيء لعمل المؤسسة التربوية والتعليمية في البلاد.

وقال المكتب الإعلامي للوزارة في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "هناك تعاون مشترك مع الامانة العامة لمجلس الوزراء لجنة حجب المواقع ووزارة الاتصالات، لحجب عدد من تلك المواقع التي تتدعي انتماءها للوزارة وتعمل على عرقلة وتزيف الحقائق".

وأضاف المكتب ان "الوزارة تتوعد بمحاسبة مروجي الاشاعات ومروجي الكتب الوهمية والاخبار الكاذبة التي تنشر عبر تلك الصفحات"، موضحا ان "ذلك يكون بالتنسيق مع وزارة الداخلية للحفاظ على مهنية ورصانة العملية التربوية".