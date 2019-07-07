مصدر: نقل مدير المرور العامة للتفتيش المهني وتكليف الخفاجي بدلا عنه

كشف مصدر امني، الاحد، عن اجراء عمليات نقل وتكليف لعدد من ضباط وزارة الداخلية. وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، انه "تقرر نقل مدير المرور العامة اللواء عامر العزاوي الى مديرية التفتيش المهني والاداري، وتكليف اللواء زهير عبادة الخفاجي بديلا عنه". واضاف انه "تقرر ايضا تكليف اللواء ضياء الكرخي معاون مدير المرور". وتابع المصدر انه "تم نقل اللواء احمد باهي من منصب مدير مكتب وزير الداخلية الى معاون مدير الدفاع المدني".

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