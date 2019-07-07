إرهاب قطر وتطورات نووي إيران.. النشرة المسائية لـ"العين الإخبارية"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - في النشرة المسائية لـ"العين الإخبارية"، الأحد، السابع من يوليو/تموز، تطالعون عناوين مختلفة في السياسة والفكر والاقتصاد والرياضة والصحة.
أبرز هذه العناوين: مطالب برلمانية فرنسية بالتحقيق في تمويل بنك قطر الوطني للإرهاب، وتوثيق نحو 15 ألف انتهاك حوثي، إلى جانب استجداء إيران للتفاوض حول برنامجها النووي، والكشف عن أطماع أردوغان في ليبيا.
إلى جانب العديد من أخبار المال والأعمال والصحة والفن والرياضة.. للاطلاع اضغط هنا
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