إرهاب قطر وتطورات نووي إيران.. النشرة المسائية لـ"العين الإخبارية"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - في النشرة المسائية لـ"العين الإخبارية"، الأحد، السابع من يوليو/تموز، تطالعون عناوين مختلفة في السياسة والفكر والاقتصاد والرياضة والصحة.



أبرز هذه العناوين: مطالب برلمانية فرنسية بالتحقيق في تمويل بنك قطر الوطني للإرهاب، وتوثيق نحو 15 ألف انتهاك حوثي، إلى جانب استجداء إيران للتفاوض حول برنامجها النووي، والكشف عن أطماع أردوغان في ليبيا.



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