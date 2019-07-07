فيديوجراف.. كيف استعاد ريال مدريد أموال هازارد في أقل من شهر؟

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - استطاع نادي ريال مدريد الإسباني، استعادة ما دفعه تقريبا في صفقة التعاقد مع البلجيكي إيدين هازارد، بعد شرائه بـ27 يوما فقط.
وتعاقد الريال مع هازراد لمدة 5 مواسم قادما من تشيلسي الإنجليزي، مقابل 100 مليون يورو بالإضافة إلى 46 مليونا أخرى كمتغيرات.
النادي الملكي، باع عقود 3 من لاعبيه الشباب بمبلغ 95 مليون يورو، وهم ماركوس يورنتي وراؤول دي توماس وماتيو كوفاسيتش، وهو تقريبا ما دفعه في صفقة هازارد.
"العين الرياضية" تسلط الضوء من خلال الفيديوجراف التالي، على الطريقة التي استعاد بها الريال ما دفعه في هازارد.
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