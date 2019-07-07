الذكريات المثيرة لـ"أول كوبا" تحفز بيرو لاستعادة اللقب المفقود

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يلتقي منتخب بيرو مع البرازيل صاحبة الأرض في نهائي كوبا أمريكا 2019 يوم الأحد في ملعب ماراكانا.
وتسعى بيرو لإحراز أول لقب للكوبا منذ إحراز نسخة 1975 التي كانت أول نسخة يطلق عليها اسم كوبا أمريكا.
وكانت البطولة قبل 1975 تلعب بمسمى كأس أمريكا الجنوبية، قبل أن تتحول لهذا الاسم.
ومنذ 44 عاماً لم تحقق بيرو أي لقب للكوبا خلال تلك السنوات العجاف رغم وصولها في العديد من المرات لمراحل متقدمة.
"العين الرياضية" عبر الفيديوجراف التالي تبرز الضوء على قصة آخر لقب كوبا في تاريخ بيرو.
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