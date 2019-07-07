شاهد.. لحظة مصرع مشرف وقائد المحور المتحرك للمليشيات الحوثية في الساحل الغربي

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - متابعات

تداولت مواقع يمنية، الأحد، مقطع فيديو أكدت أنه للحظة مصرع مشرف وقائد المحور المتحرك للمليشيات الحوثية في الساحل الغربي المدعو أبو طالب السفياني.

وأفادت تقارير يمنية نشرت أجزاء من الفيديو، بأن الإعلام العسكري التابع للمقاومة الوطنية اليمنية حراس الجمهورية، رصد لحظة مصرع القيادي الحوثي البارز