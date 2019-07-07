الان تتابع شاهد.. لحظة مصرع مشرف وقائد المحور المتحرك للمليشيات الحوثية في الساحل الغربي والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الخليج 365 - متابعات
تداولت مواقع يمنية، الأحد، مقطع فيديو أكدت أنه للحظة مصرع مشرف وقائد المحور المتحرك للمليشيات الحوثية في الساحل الغربي المدعو أبو طالب السفياني.
وأفادت تقارير يمنية نشرت أجزاء من الفيديو، بأن الإعلام العسكري التابع للمقاومة الوطنية اليمنية حراس الجمهورية، رصد لحظة مصرع القيادي الحوثي البارز
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