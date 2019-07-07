الان تتابع المسماري: سيطرنا على 95% من الأراضي الليبية والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر قبل ساعة واحدة - 11:11 م, 7 يوليو 2019 م التعليقات: 0 قال أحمد المسماري، المتحدث باسم الجيش الليبي، إن القوات المسلحة تنتشر في كل المناطق وأصبحنا مسيطرين على ما يقرب من 95% من الأراضي الليبية.

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