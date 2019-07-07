شكرا لقرائتكم خبر عن بومبيو: واشنطن تهدد طهران بـ«عقوبات جديدة» والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - أ. ف. ب (واشنطن)أكّد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو اليوم (الأحد) أنّ إيران ستواجه مزيدا من العقوبات ردا على قرارها تخصيب اليورانيوم حتى نسبة يحظرها الاتفاق حول برنامجها النووي الموقع العام 2015.
وكتب بومبيو على تويتر أنّ «التطور الأخير في البرنامج النووي الإيراني سيؤدي إلى مزيد من العزلة والعقوبات. على الأمم العودة إلى السياسة القديمة التي تحظر التخصيب... إن امتلاك النظام الأيراني أسلحة نووية سيشكل تهديدا أكبر للعالم».
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