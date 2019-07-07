هل تستطيع طهران إنتاج قنبلة نووية؟

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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بدأت إيران أمس تجاوز حد مخزون اليورانيوم المخصب الذي فرضته الاتفاقية النووية لعام 2015، وفقا لتصريحات نظامها الداعم للإرهاب، وحسب تأكيدات وكالات الأنباء العالمية.

وأثار قرار إنتاج 300 كيلوجرام من مخزونها من اليورانيوم المخصب مخاوف الكثيرين من امتلاك البلد الذي اعتاد أن يلعب بالنار قنبلة نووية، وقدرته على إنتاج أسلحة مدمرة تهدد أمن المنطقة.

وفي حين أصر قادة إيران لفترة طويلة على أن البلاد لا تبني أسلحة نووية، فإن تخصيب اليورانيوم يؤكد الإقدام على فصل جديد من الخداع، يدعمه انعدام ثقة عميق، فبعد أكثر من عامين من المفاوضات والتهديدات بقصف منشآت البلاد، اتفقت إيران والقوى العالمية في 2015 على تسوية النزاع، ووضع الاتفاق قيودا على العمل النووي الإيراني مقابل تخفيف العقوبات الاقتصادية التي أعاقت صادرات النفط وأعاقت اقتصادها.

وفي مايو 2018 أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أن الولايات المتحدة تتخلى عن الاتفاق الذي تم التفاوض عليه في عهد سلفه وستعيد العقوبات، وبعد ذلك بدأت سلسلة من العقوبات، واشتد التوتر في المنطقة بصورة وصلت إلى نحو مثير.

اليورانيوم

يستخرج خام اليورانيوم منخفض الدرجة ويعالج كيميائيا لإنتاج كعكة صفراء، ليغذى في أجهزة الطرد المركزي ويتحول إلى سداسي فلوريد اليورانيوم

• أنتجت إيران قرابة 20 ألف جهاز طرد مركزي أساسي- IR-1s و IR-2ms- وهي تجري أبحاثا على أجهزة أكثر تطورا

• تجاوزت إيران مخزونها المسموح به، والذي يبلغ 300 كيلوجرام من اليورانيوم المخصب إلى 3.67%. إن تخصيب اليورانيوم إلى 5% هو الجزء الأكثر استهلاكا للوقت من إنتاج مواد صنع الأسلحة

• وصلت إيران إلى 20% من النقاء في الماضي، لكنها لم تخصب قط من هذا المستوى. يتم تحويل اليورانيوم المخصب إلى معدن اليورانيوم لاستخدام الأسلحة. (يأخذ ما يقرب من 200 كجم إلى 250 كجم من اليورانيوم المخصب 20% لإنتاج 25 كجم من 90% من اليورانيوم المخصب، وهي الكمية اللازمة لصنع قنبلة).

البلوتونيوم

على الرغم من أن إيران لم تنه أبدا مفاعل أراك بالماء الثقيل، لذا لم تنتج قط البلوتونيوم بموجب اتفاق عام 2015، لكن تحايلها الدائم جعل الموقع الدولي يشكك فيما تقوله.

• تنتج مفاعلات الماء الثقيل البلوتونيوم كمنتج نفايات.

• ينتج البلوتونيوم النقي عن طريق فصل نفايات البلوتونيوم كيميائيا واستخراجها من مجموعات الوقود المستهلك المشعة في مصنع إعادة المعالجة.

• يذاب البلوتونيوم النقي في شكل سائل يصب في قالب مصمم للاستخدام في سلاح نووي.

تهديدات ظريف

أكد وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، زيادة الإنتاج عن الخط المسموح به في الاتفاقية النووية، لكنه أوضح أن هذه الخطوة «قابلة للعكس »، اعتمادا على ما إذا كانت الأطراف الخمسة المتبقية في JCPOA يمكن أن تساعد إيران على التحايل على العقوبات وإنقاذ الصفقة التي شهدت انسحاب الولايات المتحدة عام 2018 ، إذا لم يتم الوفاء بالجوانب الأخرى للصفقة .

وهددت إيران بالتراجع عن الالتزامات الأخرى التي تعهدت بها كجزء من خطة العمل المشتركة، بحسب ما ورد بموقع .TRT World

هل تنتج إيران قنبلة نووية؟

بموجب JCPOA يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم بنسبة تصل إلى 3.67 %، وهو ما يكفي لاستخدام محطة الطاقة النووية. إن اليورانيوم المخصب لا يشبه المستخدم في صنع الأسلحة، والذي يتطلب ما لا يقل عن 80 إلى %90 من التخصيب.

وبحسب المواقع المختصة فإن إيران تحتاج إلى:

• ما يقرب من 1050 كيلوجراما من اليورانيوم منخفض التخصيب لصنع جوهر قنبلة نووية واحدة.

• وسيتعين عليها زيادة تخصيبه بنسبة نقاوة 90 %، مما ينتج عنه 25 كيلوجراما من اليورانيوم المستخدم في صنع الأسلحة.

• يختلف الخبراء حول المدة التي يمكن أن يستغرقها هذا الأمر بالفعل، حيث تتراوح الآراء من شهر إلى عام.

تجاوز الاتفاقات الدولية

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في منتصف يناير 2019 طور علماء الطاقة النووية في إيران طريقة أكثر فعالية لتخصيب اليورانيوم إلى 20 %، والتي سيتم استخدامها في المفاعلات النووية الحديثة. ومفاعل الأبحاث الإيراني هو الوحيد الذي يمكن أن يستخدم 20 % من اليورانيوم المخصب، في تجاوز للاتفاقات الدولية.

وفي وقت سابق من هذا الشهر قالت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية إنها قد تخصب اليورانيوم بنسبة تصل إلى %5 لاستخدامها في محطة بوشهر للطاقة، أو حتى 20 % المطلوبة لمفاعل الأبحاث الحديث.

أسباب القلق

الوصول إلى 20 % من اليورانيوم المخصب هو في الواقع أقرب بكثير من اليورانيوم المستخدم في صنع الأسلحة مقارنة بالعدد.

وبحسب موقع cnbc يحتاج الوصول إلى 20 % من تركيز اليورانيوم الطبيعي البالغ 0.7 % إلى حوالي 90 % من مجمل الجهد اللازم لإنتاج اليورانيوم المستخدم في صنع الأسلحة. ال 70 % المتبقية تحتاج إلى جهد أقل بكثير.

مجرد كونها في وضع يسمح لها بتطوير اليورانيوم المستخدم في صنع الأسلحة بسرعة فإن ذلك ورقة مساومة لإيران التي تبحث بنشاط عن طريقة للخروج من العقوبات المشددة التي فرضتها الولايات المتحدة.

تحذير أم خطوة حقيقية؟

قرار إيران هو أول انتهاك واضح ومتعمد للاتفاقية النووية، لكن في الوقت الحالي، إنها مجرد خطوة صغيرة نحو امتلاك ما يكفي من الوقود لصنع سلاح نووي.

فقبل اتفاقية 2015 جمعت إيران 11,560 كيلوجراما من اليورانيوم منخفض النقاء، وفرض الحد الأقصى البالغ 300 كيلوجرام لضمان أن الأمر سيستغرق من إيران أشهرا عدة لإعادة بناء مخزونها إلى مستويات تبعث على القلق.

ودفعت التصريحات الإيرانية والاتصالات الدولية مع العلماء الباكستانيين وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية إلى التحذير في 1992 من أن إيران يمكنها تطوير س الح نووي.

وبحسب بلومبيرج أكدت طهران مجددا التزامها بمعاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية لعام 1968 ، فقد أرادت «حق » الب الد في تخصيب اليورانيوم المعترف به قبل تقديم تنازلات.

جاء الاختراق بعد انتخاب الرئيس حسن روحاني في .2013 وقد قدر المسؤولون الأمريكيون في عهد الرئيس الأمريكي آنذاك باراك أوباما أن الاتفاق مدد الوقت الذي تستغرقه إيران لإنتاج مواد انشطارية كافية لصنع قنبلة من بضعة أشهر إلى عام.

ورد مسؤولو ترمب بأن الصفقة شجعت الأنشطة الإيرانية التي تزعزع استقرار الشرق الأوسط ولم تعالج بشكل كاف برنامج الصواريخ الباليستية الإيرانية.

الإمكانات الحقيقية لصنع قنبلة

أنتجت إيران من قبل «يورانيوم » مخصبا بنسبة 20 . وبحسب وول ستريت جورنال يقول الخبراء إنه بمجرد إنتاج وقود نووي بهذا النقاء، من السهل نسبيا تصنيع مواد صالحة لصنع الأسلحة.

عمليا تمتلك إيران قرابة 20 ألف جهاز للطرد المركزي، لكنها وضعت ثلثي هذا العدد في المخازن بموجب شروط الاتفاق النووي، في حين أن معظم الآلات ذات تصميم أساسي، ويمكن إعادة نشرها بسرعة كبيرة، ونشرها سيكون خرقا خطيرا للاتفاقية.

هل تصنع سلاحا نوويا؟

قامت إيران بعمل مكثف قبل عام 2003 في مجال الأسلحة النووية، وهناك أدلة على أنها واصلت بعض العمل منذ ذلك الحين، وفقا للوكالة الدولية للطاقة الذرية.

ومع ذلك يعتقد أن هناك جوانب رئيسة لصنع س الح لم تتقنه إيران بالكامل.

حتى الخبراء النوويون الذين يشككون في اتفاق 2015 يعتقدون أن الأمر سيستغرق من إيران سنة على الأقل لإنتاج سلاح. آخرون يقولون إن الأمر سيستغرق وقتا أطول.

وكانت إيران تبني مفاعلا يعمل بالماء الثقيل قبل التوصل إلى الصفقة التي كانت ستنتج ما يكفي من البلوتونيوم لصنع سلاحين في السنة. ومع ذلك، وافقت إيران كما تدعي على إزالة جوهر المفاعل وتعبئته بالخرسانة.

ومنذ ذلك الحين هددت باستئناف البناء، لكن الخبراء يقولون إن الأمر سيستغرق بضع سنوات على الأقل حتى تستكمل طهران المفاعل.

إيران والقنبلة النووية

سعت إيران تاريخيا إلى العمل في اليورانيوم والبلوتونيوم، ووضع الاتفاق النووي 2015 قيودا موقتة على مجموعة واسعة من أنشطة إيران النووية، وألزمت طهران بعدم العمل مطلقا على الأسلحة النووية، وسعت إيران في خطين منفصلين، وهذان الخطان يساعدان في إنتاج

وقود نووي يستخدم في صنع الأسلحة.