الاتحاد الأوروبي يعرب عن بالغ قلقه

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أعرب الاتحاد الأوروبي عن «بالغ القلق» إزاء قرار إيران زيادة تخصيب اليورانيوم فوق مستوى الـ67ر3% المتفق عليه في الاتفاق النووي الموقع بين إيران والدول الكبرى عام 2015 .

وقالت متحدثة باسم مسؤولة الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي فيديريكا موجيريني أمس «نشعر بقلق بالغ إزاء إعلان إيران».

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وأضافت المتحدثة ماجا كوسيانيتش «سبق أن طالبنا إيران بعدم اتخاذ المزيد من التدابير التي تقوض الاتفاق النووي».

وأضافت «نتواصل مع الأطراف الأخرى المشاركة في الاتفاق بشأن الخطوات التالية وفقا لبنود الاتفاق»، الذي كان تم التوصل إليه بين إيران والدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي، بالإضافة إلى ألمانيا والاتحاد الأوروبي.

وفي الإطار نفسه، استنكر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم قرار إيران تخصيب اليورانيوم لمستوى يتجاوز الحد المتفق عليه في الاتفاق النووي الموقع عام 2015، وأوضحت الرئاسة الفرنسية أن الرئيس ماكرون أكد أن القرار الإيراني بشأن تخصيب اليورانيوم يعد انتهاكا للاتفاق الدولي.