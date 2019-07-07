السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - برلين
طلبت الولايات المتحدة من ألمانيا دعم الحرب ضد فلول تنظيم داعش، بإرسال قوات برية لدعم قوات سوريا الديمقراطية التي يقودها الأكراد في شمال شرق سوريا.
ويريد مبعوث الولايات المتحدة الخاص إلى سوريا والتحالف الدولي ضد داعش جيمس جيفري، من الحكومة الألمانية أن ترسل قوات تدريب وخبراء لوجستيين وعمال تقنيين من البوندسفير «الجيش الألماني».
وقال جيفري: «نريد قوات برية من ألمانيا لتحل محل جنودنا جزئيا»، وأشار إلى أنه يتوقع الحصول على رد قبل نهاية هذا الشهر.
وتدعم القوات الأمريكية تحالف قوات سوريا الديمقراطية التي تضم ميليشيات قوات حماية الشعب الكردية وغيرها من الجماعات التي تحارب داعش.
كانت هذه تفاصيل خبر أمريكا تطلب من ألمانيا قوات برية لمحاربة داعش لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.