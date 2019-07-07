أمريكا تطلب من ألمانيا قوات برية لمحاربة داعش

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - برلين

طلبت الولايات المتحدة من ألمانيا دعم الحرب ضد فلول تنظيم داعش، بإرسال قوات برية لدعم قوات سوريا الديمقراطية التي يقودها الأكراد في شمال شرق سوريا.

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ويريد مبعوث الولايات المتحدة الخاص إلى سوريا والتحالف الدولي ضد داعش جيمس جيفري، من الحكومة الألمانية أن ترسل قوات تدريب وخبراء لوجستيين وعمال تقنيين من البوندسفير «الجيش الألماني».

وقال جيفري: «نريد قوات برية من ألمانيا لتحل محل جنودنا جزئيا»، وأشار إلى أنه يتوقع الحصول على رد قبل نهاية هذا الشهر.

وتدعم القوات الأمريكية تحالف قوات سوريا الديمقراطية التي تضم ميليشيات قوات حماية الشعب الكردية وغيرها من الجماعات التي تحارب داعش.