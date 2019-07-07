رئيس العسكري السوداني: نتعهد بتنفيذ الاتفاق وحماية الثورة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - الخرطوم

تعهد رئيس المجلس العسكري الانتقالي السوداني، الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان بحماية الاتفاق مع قوى إعلان الحرية والتغيير وإنفاذه، للإيفاء بحق الشعب، مشددا على أن الاتفاق يمثل ميلادا للأمل وحلما ينتظره الجميع وضحوا من أجله.

وقال البرهان «إننا في المجلس العسكري نعدكم أن نحمي ما تم الاتفاق عليه، ونحرص على تنفيذه، إيفاء لحق الشعب علينا، لأننا نرى فيه ميلاد الأمل لأبناء بلادي وحلما ينتظره الجميع وضحوا من أجله»، حسبما نقلت شبكة الشروق الإخبارية السودانية.

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وأضاف أنهم سيعملون مع قوى إعلان الحرية والتغيير والقوى الأخرى بتعاون وثيق وتعامل مشترك لبناء الوطن وحمايته، وتحقيق تطلعات شعبه لإنفاذ مطلوبات الفترة الانتقالية.

وشدد رئيس المجلس العسكري على أن الشراكة مع قوى إعلان الحرية والتغيير هي الهدف المعلن للمجلس العسكري الذي سيعمل لتحقيق غايات الشراكة، وبناء دولة السودان التي يحلم بها الجميع؛ دولة السلام والحرية والعدالة.

وشكر البرهان الدول الصديقة والشقيقة، لدعمها للسودان، كما شكر كل من ساهم في الاتفاق التاريخي بين المجلس العسكري وقوى إعلان الحرية والتغيير، واستطرد «نتعهد بحماية مكتسبات الثورة، والتعاون لتحقيق أهداف الشراكة لخدمة قضايا الوطن».